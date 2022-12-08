إيران تعلن إعدام متظاهر بعد إدانته بإصابة حارس بسكين

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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، بأن السلطات أعدمت متظاهراً، الخميس، أدين بإصابة حارس أمن بسكين، وإغلاق أحد شوارع طهران.وأضافت الوكالة أن المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي قدمه المتهم وبررت الحكم بالقول إن "أفعاله تمثل جريمة الحرابة".وتشهد إيران منذ سبتمبر الماضي، احتجاجات واسعة في أعقاب مصرع الشابة مهسا أميني، خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، وأسفرت الاحتجاجات عن مصرع مئات المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن فيما اعتقلت السلطات مئات المحتجين أيضاً.