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هونغ كونغ تقلّص فترة الحجر للمصابين بكورونا والمخالطين

Lebanon 24
08-12-2022 | 03:03
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أفادت وكالة "رويترز" بأن حكومة هونغ كونغ قررت تقليص مدة الحجر للحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا، والحالات المخالطة، إلى 5 أيام بعدما كانت 7 أيام.
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