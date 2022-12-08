هونغ كونغ تقلّص فترة الحجر للمصابين بكورونا والمخالطين

أفادت وكالة "رويترز" بأن حكومة هونغ كونغ قررت تقليص مدة الحجر للحالات المثبت إصابتها بفيروس كورونا، والحالات المخالطة، إلى 5 أيام بعدما كانت 7 أيام.

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