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الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في جنين ومخيمها

Lebanon 24
08-12-2022 | 03:09
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين في جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.
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