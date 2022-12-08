روسيا تشارك في "تدريبات تكتيكية" في بيلاروس

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أعلنت روسيا، الخميس، مشاركة قواتها في تدريبات تكتيكية في بيلاروس، وسط مخاوف من أن تضغط موسكو على حلفائها للمشاركة في حرب أوكرانيا.وقالت بيلاروس إنها لن تدخل في حرب أوكرانيا، لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر في السابق قوات بلاده بالانتشار معقوات روسية قرب الحدود الأوكرانية، وعزا ذلك إلى تهديدات من كييف والغرب.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "جنود في المنطقة العسكرية الغربية يواصلون تدريبات قتالية مكثفة في ميادين القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس".