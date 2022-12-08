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عربي-دولي
روسيا تشارك في "تدريبات تكتيكية" في بيلاروس
Lebanon 24
08-12-2022
|
03:40
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أعلنت روسيا، الخميس، مشاركة قواتها في تدريبات تكتيكية في بيلاروس، وسط مخاوف من أن تضغط موسكو على حلفائها للمشاركة في حرب أوكرانيا.
وقالت بيلاروس إنها لن تدخل في حرب أوكرانيا، لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أمر في السابق قوات بلاده بالانتشار مع
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قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية، وعزا ذلك إلى تهديدات من كييف والغرب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "جنود في المنطقة العسكرية الغربية يواصلون تدريبات قتالية مكثفة في ميادين القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس".
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