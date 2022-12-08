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بعد إستقالته المفاجئة... وفاة وزير إيراني سابق (صورة)

Lebanon 24
08-12-2022 | 05:29
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة وزير الطرق السابق رستم قاسمي، صباح اليوم الخميس، بعد معاناة من مرض السرطان.

وأدت ظروف قاسمي الصحية إلى استقالته قبل أسابيع من وفاته، وتم اختيار، مهرداد بذرباش، لينوب عنه، وحصل على ثقة البرلمان الإيراني يوم أمس الأربعاء.
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وتولى قاسمي حقيبة وزارة النفط في حكومة الرئيس أحمدي نجاد، وملف مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا، والعتبات المقدسة، وكان من قادة الحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية.
 
بعد استقالته المفاجئة.. وفاة وزير إيراني سابق
 
 
(روسيا اليوم)
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