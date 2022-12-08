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موعد "غير مبشر"... ماذا أعلنت روسيا عن نهاية الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 06:00
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قدمت الخارجية الروسية موعدا "غير مبشر" لنهاية قريبة للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، في وقت حذرت فيه موسكو من خطر يحيق بشبه جزيرة القرم.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة الأميركية تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.
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وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية اليوم، أن واشنطن "تخطط لتصعيد الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025، ومن الممكن استنتاج ذلك من الوثائق التي لا تخفيها واشنطن عن أحد"، وفق قولها.

بدوره أقر الكرملين اليوم بوجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيرة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية".


(الجزيرة)
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