لن تصدق.. هذه كانت وظائف أشهر أثرياء العالم وأحدهم بائع أكياس قمامة

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في حين يلفت أثرى أثرياء العالم الأنظار والأضواء نحو المبالغ الطائلة التي جمعوها وأعمالهم التي يقومون بها، يتساءل كثيرون كيف كانت بدايتهم؟ وهل خرجوا للعالم وفي فمهم (ملعقة من ذهب) كما يقال؟إلا أن الحقيقة عكس ذلك، هناك أسماء لامعة عملت في وظائف متواضعة في بداية حياتهم، وهذه أبرز الأمثلة:إلا أن الحقيقة مختلفة تماماً.. فهناك أسماء لامعة بدايتهم كانت عادية وأقل من المتوقع، فمثلاً الرئيس التنفيذي لشركة تويتر الملياردير الأميركي إيلون ماسك بدأ كمزراع، ثم انتقل إلى وظيفة (عامل نظافة).فقد ولد مؤسس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في دولة جنوب إفريقيا، واضطر لمغادرتها مع عائلته للعيش في كندا وبحث عن عمل لمساعدة أسرته إلى أن عمل في مزرعة للفواكه، ليتركها لأجل راتب أعلى في وظيفة عامل نظافة لدى مطحنة أخشاب، وكان يتقاضى 18 دولارًا في الساعة الواحدة.وماسك احتل المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم منذ سبتمبر 2021، وتبلغ ثروته 185.7 مليار دولار.الإعلامية أوبرا وينفري مقدمة برامج حوارية أميركية وممثلة مسرحية وشخصية عالمية، تحظى بالاهتمام على مواقع الإنترنت والصحف والمجلات وفي القنوات التلفزيونية والإذاعية.نشأت أوبرا وينفري في حي فقير حيث كان والدها يعمل حلاقاً ووالدتها في خدمة البيوت، وتعرضت أوبرا وينفري للكثير من المضايقات في الجامعة بسبب لون بشرتها، إذ كانت أصولها إفريقية، وعملت وهي مراهقة في محل بقالة محلي لكنها لم تمكث طويلا هناك، لتكمل تعليمها في تينيسي إثر منحة دراسية، ثم حصلت أوبرا على وظيفة في قناة راديو كمراسلة فيها بدوام جزئي، وفق ما ذكرته الكاتبة كايتلن ماكينيس في تقريرها الذي نشره موقع "لادرز" The Ladders الأميركي.ووفقًا لمجلة فوربس، تبلغ ثروة وينفري 2.5 مليار دولار، ويعود هذا الفضل إلى نجاح برامجها الحواريّة والتلفزيونيّة وتعاونها مع العلامات التجارية.هو واحد من أبرز رجال الأعمال في الولايات المتحدة والعالم، وهو ينتمي لأصول روسية، وكانت له تجارب في العمل بالتأليف والإنتاج السينمائي.ولد الملياردير مارك كوبان عام 1958 في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأسرته من المهاجرين الروس من الطبقة المتوسطة.كما أظهر اهتمامه بمجال الأعمال في سن 12 عاما، حين كان يرغب في شراء حذاء يتطلع لاقتنائه ولم يتمكن من ذلك بسبب رفض والده لعدم امتلاكه للنقود. فما كان من أحد أصدقاء والده إلا أن نصح كوبان بالعمل لديه في بيع أكياس القمامة، ليحصل على الدخل ليشتري الحذاء وكل ما يريد.بيل غيتس مؤسّس مشارك في شركة مايكروسوفت، وهو أحد المليارديرات الذين يملكون أموالا طائلة، عمل في بداية حياته في مجال البرمجة وهو في عمر 13 عاماً بسبب هوسه بالحواسيب.تبلغ ثروته 106 مليارات دولار وهو خامس أغنى ملياردير بالعالم، وفق الوارد عنه بموقع مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية.جيف بيزوس هو مؤسس ومالك شركة "أمازون"، وحافظ على المركز الرابع بقائمة أغنى 10 أثرياء في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وفي وقت سابق، شارك ثاني أغنى رجل في العالم صورة له، وهو يتناول البرغر من سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، عبر حسابه على "تويتر".وأرفق مؤسس موقع أمازون تلك الصورة بتعليقٍ، قال فيه: "وظيفتي الأولى.. والبرغر لايزال رائعاً كما هو"، مشيراً بذلك إلى أنه عمل بسلسلة المطاعم تلك في بداياته.