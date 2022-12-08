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عربي-دولي

الكرملين لزيلينسكي: الحرب قد تنتهي غداً إذا أردت

Lebanon 24
08-12-2022 | 08:29
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بعدمت أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب يمكن أن تنتهي في عام 2023، ردّ الكرملين على تصريحه، وقال إن الحرب "قد تنتهي غدا إذا أراد زيلينسكي ذلك".
 
 
 
(العربية)
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