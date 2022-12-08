الكرملين لزيلينسكي: الحرب قد تنتهي غداً إذا أردت

بعدمت أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب يمكن أن تنتهي في عام 2023، ردّ الكرملين على تصريحه، وقال إن الحرب "قد تنتهي غدا إذا أراد زيلينسكي ذلك".

(العربية)