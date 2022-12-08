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عربي-دولي

تبادل أسرى بين واشنطن وموسكو... لاعبة كرة السلة مقابل "تاجر الموت"

Lebanon 24
08-12-2022 | 09:17
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ شباط أصبحت "في أمان" و"في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد تبادل سجناء مع موسكو.

وقدم الشكر لدولة الإمارات التي ساعدت في عملية الإفراج عن غراينر.
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من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تبادل السجين الروسي فيكتور بوت بلاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر.
 
ويعد بوت أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم، والمدان في الولايات المتحدة بتهريب أسلحة روسية، وهو ضابط القوات الجوية السوفيتية السابق، سيئ السمعة لدرجة أنه ألهم هوليوود إنتاج فيلم عنه، كما منحته تلك السمعة لقبا مخيفا هو "تاجر الموت".
 
 
(العربية)
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