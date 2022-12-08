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عربي-دولي

السعودية والصين توقعان على خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق

Lebanon 24
08-12-2022 | 09:45
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس". 
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بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

ثانياً: مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية. وتبادلها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الصيني رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح خه ليفنغ.

ثالثاً: اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. وتبادلها من الجانب السعودي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

رابعاً: مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية. وتبادلها من الجانب السعودي وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، ومن الجانب الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

خامساً: مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وتبادلها من الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ونتاو.

سادساً: خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان. وتبادلها من الجانب السعودي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ونتاو.

عقب ذلك جرت مراسم منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود.

 
(العربية)
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