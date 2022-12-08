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عربي-دولي

الجالية المصرية في ألمانيا تعلق على "محاولة قلب نظام الحكم"

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:00
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علق رئيس الجالية المصرية بألمانيا علاء ثابت، على محاولة قلب نظام الحكم في ألمانيا، وقيام الشرطة الألمانية باعتقال 25 شخصا في محاولة قلب نظام الحكم.

وقال رئيس الجالية المصرية بألمانيا، إنه وفقا لبيان المدعي العام الألماني فإن هؤلاء كانوا يتشاورون ويحاولون تنظيم عمليات اقتحام لمؤسسات الدولة الألمانية، والتخطيط لقلب نظام الحكم فيما يُشبه الانقلاب.
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وأشار إلى أنهم يدعون حركة مواطني الرايخ، وهي حركة تشكلت مُنذ ثمانينيات القرن الماضي في ألمانيا، فهم لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ولا يحملون هويات أو جوازات سفر ألمانية، ولديهم هويات خاصة بهم، كما أنهم يطالبون الأعضاء بأن تعود حدود الدولة الألمانية إلى عهد الإمبراطورية الألمانية الثالثة.

وأضاف رئيس الجالية المصرية بألمانيا، أن كل ما حدث هو مجرد تخطيط وتم وقفه، وفيما يخص تأثيره على الجالية المصرية بألمانيا.

وأكد ثابت على أن المصريين بألمانيا يدعمون الدولة بشكل كامل، ويدعمون استقرار ألمانيا، ويؤكدن عدم التدخل في الشؤون الداخلية بها، موضحًا: إحنا ضد أي شيء يمس الدولة الألمانية.

وفي سياق آخر، أشارت التقارير الألمانية إلى أن اثنين من الـ25 شخصا الذين تم اعتقالهم قد تم توقيفهم في إيطاليا والنمسا، أما متحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن من بين المشتبه بهم جندي نشط في القوات الخاصة للجيش وعدد من جنود الاحتياط.
المصدر: روسيا اليوم
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