الرئاسي الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية

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أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.وأوضح أن هذه اللقاءات تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم يجري تضمين المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.