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عربي-دولي
الرئاسي الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية
Lebanon 24
08-12-2022
|
11:30
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أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
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وأوضح أن هذه اللقاءات تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم يجري تضمين المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
المصدر:
روسيا اليوم
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