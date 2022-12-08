الرئيس الإيراني يحذر من محاولات إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد

حذر رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، من محاولات "الأعداء" إرباك مسيرة التقدم داخل البلاد، مشددا على أن الشعب الإيراني "لن ينخدع بالشعارات المزيفة حول الحرية".

وأوضح رئيسي خلال كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة رباط كريم جنوبي العاصمة طهران، بأن "الشعب الإيراني لن ينخدع بالشعارات المزيفة التي يطلقها الأعداء حول الحرية، لأنه نال حريته واستقلاله منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

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