مع فصل الشتاء.. موعد توقف الحرب الأوكرانية يقترب

مع بدء موسم الثلوج والصقيع وتراجع حدة العمليات العسكرية في أوكرانيا، ولا سيما بعد الانسحاب الروسي من مدينة خيرسون الجنوبية، تتضارب المؤشرات والمواقف حول مصير هذه الحرب التي تكاد تكمل عامها الأول، بين من يتحدثون عن قرب نهايتها، ومن يرون أنها ستطول وأن "هدنة" الشتاء المفروضة مناخيا، ستشكل فرصة لإعادة تنظيم كلا الجانبين صفوفهما، تمهيدا لخوض الحرب مجددا قبيل فصل الربيع القادم.

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فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى احتمالية أن تستمر الحرب مدة طويلة، توقع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي نهايتها في العام 2023، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس، أن واشنطن تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. كتبت "سكاي نيوز عربية":فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى احتمالية أن تستمر الحرب مدة طويلة، توقع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي نهايتها في العام 2023، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس، أن واشنطن تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.





ويضيف الدبلوماسي السابق: "على عكس التصريحات الروسية، فإن وضع نهاية للحرب بات هدفا أميركيا تسعى له واشنطن بقوة، فمثلا الاجتماع بين رئيسي الاستخبارات الروسية والأميركية مؤخرا، لم يكن ليحدث لولا وجود رغبة متبادلة لحلحلة الأزمة بين البلدين حول أوكرانيا، ذلك أن الادارة الأميركية لا مصلحة لها في استمرار هذه الأزمة وما خلفته من تداعيات كارثية على الاقتصاد الأميركي". ويقول الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الأميركية، مسعود معلوف، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية: "واضح أن العد العكسي لنهاية الحرب يلوح في الأفق فعلا، خاصة مع سيطرة أوكرانيا على خيرسون غرب نهر دنيبرو حيث بات الروس متمركزين في الشرق، وهكذا يبدو أن خطوط التماس ستثبت في هذا السياق، حيث ستوافق كييف غالبا على ضم المناطق الشرقية من البلاد والتي تضم نسب كبيرة من السكان ذوي الأصول الروسية لروسيا، وبما يسمح للروس بالقول أنهم قد حققوا هدفهم الرئيسي من الحرب بمنطقة دونباس الشرقية، والذهاب فيما بعد لتسوية ما".ويضيف الدبلوماسي السابق: "على عكس التصريحات الروسية، فإن وضع نهاية للحرب بات هدفا أميركيا تسعى له واشنطن بقوة، فمثلا الاجتماع بين رئيسي الاستخبارات الروسية والأميركية مؤخرا، لم يكن ليحدث لولا وجود رغبة متبادلة لحلحلة الأزمة بين البلدين حول أوكرانيا، ذلك أن الادارة الأميركية لا مصلحة لها في استمرار هذه الأزمة وما خلفته من تداعيات كارثية على الاقتصاد الأميركي".

وأضاف: "حيث قريبا في 3 يناير المقبل سيسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الجديد، وغلاتهم ضد المساعدات لأوكرانيا وهم سيتخذون إجراءات تشريعية لتقييدها ووقفها، بل وهم طلبوا بالفعل من بايدن القيام بمساع دبلوماسية وتفاوضية مع الروس لإنهاء التوتر ووقف الحرب".