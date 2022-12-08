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تعليق قاس من بولتون على صفقة تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة

Lebanon 24
08-12-2022 | 14:30
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اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون، أن مبادلة الروسي فيكتور بوت، المدان في أميركا بتهمة تهريب الأسلحة، بلاعبة كرة السلة بريتني غرينر، يرمز إلى استسلام واشنطن.

وكتب بولتون في مدونته على "تويتر" اليوم الخميس: "مبادلة بوت بغرينر ليس تجارة بل مجرد استسلام أميركي. القوة الأميركية لا تظهر هكذا"، مضيفا أن منتقدي واشنطن "يفرحون" الآن.
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هذا وكانت لاعبة كرة السلة بريتني غرينر موقوفة في أحد السجون الروسية بتهمة تهريب المخدرات.

هذا وتتعرض الإدارة الأميركية بالفعل لانتقادات شديدة من المعارضين السياسيين المحليين الذين يرون أن عملية التبادل "غير متكافئة".

كما يلقون اللوم على الرئيس جو بايدن لعدم تضمينه بول ويلان في برنامج التبادل، وهو المُدان في روسيا الاتحادية بتهمة التجسس، ويمكث في السجن منذ فترة أطول بكثير من فترة غرينر. علما أنه خدم بلاده سابقا في سلاح مشاة البحرية.
 
(روسيا اليوم) 
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