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عربي-دولي
مدفيديف: روسيا ستحقق جميع أهدافها العسكرية للنهاية
Lebanon 24
08-12-2022
|
16:30
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قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن روسيا، بفضل رفض أوكرانيا التفاوض، ستحقق جميع أهدافها العسكرية للنهاية، دون الحاجة لتقديم تنازلات متبادلة.
وعلق، مدفيديف يوم الخميس في تيليغرام على منح مجلة تايم للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقب "شخصية العام"
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وقال مدفيديف، "إن وسائل الإعلام الروسية أيضا لديها ما تشير به إلى زيلينسكي وهو رفضه التفاوض".
"بفضل هذا الموقف، روسيا ستنجز جميع المهمات القتالية التي حددتها للنهاية، دون الحاجة لتقديم تنازلات متبادلة لا داعي لها".
وكانت مجلة تايم الأميركية قد اختارت يوم الأربعاء، زيلينسكي للقب "رجل العام 2022".
وعلق السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق على القرار، بأنه يتوافق مع "المزاج الرئيسي السائد في عموم أوروبا"، والذي يعاني في الغالب من "الرهاب الروسي".
(روسيا اليوم)
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