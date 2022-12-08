شركة "غازبروم" ستصبح أكبر دافع ضرائب في روسيا

أعلن رئيس قسم "غازبروم" في منتدى الضرائب بسانت بطرسبرغ كارين أوغانيان، أن شركة "غازبروم" ستدفع أكثر من 5 تريليونات روبل كضرائب، وفقا لنتائج العام الحالي.

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وقال: "ستدفع مجموعة غازبروم أكثر من 5 تريليونات روبل كضرائب للميزانيات على جميع المستويات بحلول نهاية عام 2022. وبناء على ذلك، بحلول نهاية عام 2022، ستصبح غازبروم أكبر دافع ضرائب في البلاد".وأشار أوغانيان، إلى أن الشركة ستقدم خُمس عائدات الضرائب لميزانية سانت بطرسبرغ.وفي وقت سابق، قدّر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" فاميل ساديغوف، حجم مدفوعات الضرائب من قبل الشركة لعام 2021 بنحو 3 تريليونات روبل.