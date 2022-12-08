Advertisement

إقتصاد

شركة "غازبروم" ستصبح أكبر دافع ضرائب في روسيا

Lebanon 24
08-12-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1018295-638061290951007120.jpg
Doc-P-1018295-638061290951007120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس قسم "غازبروم" في منتدى الضرائب بسانت بطرسبرغ كارين أوغانيان، أن شركة "غازبروم" ستدفع أكثر من 5 تريليونات روبل كضرائب، وفقا لنتائج العام الحالي.
 
وقال: "ستدفع مجموعة غازبروم أكثر من 5 تريليونات روبل كضرائب للميزانيات على جميع المستويات بحلول نهاية عام 2022. وبناء على ذلك، بحلول نهاية عام 2022، ستصبح غازبروم أكبر دافع ضرائب في البلاد".
Advertisement

وأشار أوغانيان، إلى أن الشركة ستقدم خُمس عائدات الضرائب لميزانية سانت بطرسبرغ.

وفي وقت سابق، قدّر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" فاميل ساديغوف، حجم مدفوعات الضرائب من قبل الشركة لعام 2021 بنحو 3 تريليونات روبل.
 
(روسيا اليوم) 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:50 | 2022-12-09
02:30 | 2022-12-09
02:00 | 2022-12-09
01:30 | 2022-12-09
01:29 | 2022-12-09
01:12 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website