حقيقة شائكة عن الحروب الطويلة

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كتبت "فوراين أفيرز": حين أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، لم يتصوّر الكثيرون أن تستمر الحرب حتى هذه المرحلة، ولم يتوقع المخططون الروس هذا المستوى من المقاومة الأوكرانية أو حجم الدعم الذي تحصده أوكرانيا من أوروبا وأميركا الشمالية، أو مختلف الشوائب في أداء الجيش الروسي، وأصبح الطرفان الآن عالقَين في مأزق حقيقي، وقد يستمر القتال أشهراً أو حتى سنوات. ما سبب استمرار هذه الحرب؟ تكون معظم الصراعات قصيرة، ففي آخر قرنَين، كانت معظم الحروب تدوم بين ثلاثة وأربعة أشهر لأن الحرب تبقى أسوأ طريقة لتسوية الخلافات السياسية، وحين تتّضح تكاليف القتال، يبحث الخصوم عن تسوية بشكل عام. تدوم حروب كثيرة لفترة أطول طبعاً، وفي هذه الحالة، تفشل التسويات لثلاثة أسباب استراتيجية أساسية: 1- حين يعتبر القادة أن أي هزيمة تُهدد صمودهم. 2- وحين يجهل القادة حقيقة قوتهم أو قوة العدو. 3- وحين يخشى القادة زيادة قوة العدو مستقبلاً. وفي أوكرانيا، تستمر الحرب المحتدمة لهذه الأسباب كلها. لكنّ هذه العوامل الثلاثة لا تكشف إلا جزءاً بسيطاً من القصة، حيث ترتكز هذه الحرب أيضاً على عامل أيديولوجي واضح، إذ ينكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهوية الأوكرانية وكيان الدولة فيها، وتتكلم مصادر داخلية عن حكومة تشوبها حملات تضليل خاصة بها وتبدو متعصّبة في التزامها بالاستيلاء على الأراضي، فقد تمسّكت أوكرانيا من جهتها بقيمها الأساسية، وأثبت قادة البلد وشعبه أنهم غير مستعدين للتضحية بحريتهم أو سيادتهم رغم العدوان الروسي مهما كان الثمن، فكل من يتعاطف مع هذه القناعات يعتبرها قِيَماً ثابتة، وفي المقابل يعتبرها المشككون عقيدة متشددة أو شكلاً من العناد، لكن لن تتغير التداعيات المرتقبة بغض النظر عن تعريف تلك القيم: يرفض كل طرف الواقعية السياسية ويحارب انطلاقاً من مبادئه.لا يُعتبر الصراع الروسي الأوكراني استثناءً على القاعدة، إذ تفسّر القناعات الأيديولوجية عدداً كبيراً من الحروب الطويلة، ويجب أن يعترف الأميركيون تحديداً بماضيهم الثوري تزامناً مع تفاقم صدام المعتقدات الكامن وراء الحرب في أوكرانيا، كذلك، بدأت ديموقراطيات متزايدة تشبه أوكرانيا، حيث تجعل المبادئ الشائعة بعض التسويات غير مقبولة، ويفسّر هذا العناد جزءاً كبيراً من حروب القرن الحادي والعشرين في الغرب، بما في ذلك غزو العراق وأفغانستان، فقد لا يعترف الكثيرون بذلك، لكن غالباً ما يصبح السلام مستحيلاً بسبب الإصرار على التمسك بالمبادئ، وتُعتبر الحرب في أوكرانيا أحدث مثال على المعارك التي لا تستمر بسبب المعضلات الاستراتيجية وحدها، بل لأن الطرفَين ينفران من فكرة التسوية.