20
o
بيروت
19
o
طرابلس
0
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإغلاق والتعطيل في سوريا يتمدّد بسبب نقص المحروقات
Lebanon 24
08-12-2022
|
19:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسّعت الحكومة السورية دائرة قرارات الاغلاق ووقف دوام العديد من الجهات الحكومية والرسمية والتعليمية، بسبب أزمة المحروقات الحادة التي تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ نحو شهرين، بانتظار ايجاد حل جذري يجنب البلاد المزيد من الانهيارات.
Advertisement
وفي قرار لن يكون الأخير على الأغلب، أعلنت محافظة دمشق وقف الدوام في مركز "خدمة المواطن" الرئيسي بمبنى المحافظة أيام السبت الأربعة المقبلة، بتواريخ 10 و17 و24 و31 من ديسمبر الحالي، على أن يستمر مركز «خدمة المواطن» في منطقة باب مصلى بالعمل، وذلك بعد ان اعلنت الحكومة يومي الاحد المقبلين عطلة رسمية بسبب نقص الوقود، فيما الاحدان اللذان يليانهما هما عطلة في الاساس لمناسبتي الميلاد ورأس السنة، وبذلك تصبح العطلة الرسمية ثلاثة أيام في الاسبوع طوال الشهر ولو كان بشكل غير رسمي.
بدورها، قررت وزارة التعليم العالي، وقف الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح في كل من جامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس أيام الجمعة والسبت في تواريخ 9 و10 و16 و17 من الشهر الجاري، على أن يتم تعويض الطلاب عن المحاضرات في أوقات لاحقة بإشراف عمادة الكلية المعنية.
وأمس الأول، طلب رئيس الحكومة حسين عرنوس، إيقاف التكليف بساعات العمل الإضافي والعمل الإضافي المقطوع لجميع العاملين في الوزارات والجهات التابعة والمرتبطة بها، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
وذكر موقع "أثر برس" المحلي، ان عدة أفران كبيرة عاملة في دمشق، أوقفت عملها نتيجة عدم توافر المحروقات، الأمر الذي أكده رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات"، بسام قلعجي، موضحا أن الكمية التي يتم إعطاؤها للأفران لهم لا تكفيهم إلا لأسبوع فقط، في حين يبقون باقي أيام الشهر بدون عمل لعدم توافر المادة.
وأربكت هذه الايقافات والعطل، العملية التعليمية وخاصة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة على وجه الخصوص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
07:00 | 2022-12-08
08/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
03:00 | 2022-12-08
08/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-08
08/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
03:09 | 2022-12-08
08/12/2022 03:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
11:35 | 2022-12-08
08/12/2022 11:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:50 | 2022-12-09
بقيمة 275 مليون دولار.. دعم عسكري أميركي لـ"سماء أوكرانيا"
02:30 | 2022-12-09
نتانياهو يضمن أغلبية برلمانية ويطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة
02:00 | 2022-12-09
الناتو يتحدث عن سعي روسيا لتجميد القتال في أوكرانيا... اليكم التفاصيل
01:30 | 2022-12-09
للسيطرة على مجريات الحرب... هذا ما تحتاجه اوكرانيا
01:29 | 2022-12-09
عقوبات جديدة ستُعلنها أميركا اليوم.. من المُستهدف بها؟
01:12 | 2022-12-09
سكان دولة شهيرة سيُصبحون "أصغرَ سناً" قريباً.. ما هي؟
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
09/12/2022 09:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
09/12/2022 09:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
09/12/2022 09:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact