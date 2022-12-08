روسيا: "شخص واحد" بيده إنهاء الحرب

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إن الأمر بيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الآن لإنهاء الحرب الدائرة في بلاده، في الوقت الذي تعهد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة القتال رغم الانتقادات الغربية.وقال بيسكوف إن "(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يعرف متى تنتهي، وقد تنتهي غدا إذا رغب في ذلك".وتأتي تصريحات بيسكوف في أعقاب إفراج السلطات الروسية عن نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر في تبادل للسجناء، في حين أفرجت الولايات المتحدة عن تاجر أسلحة روسي.وتحولت قضية غرينر إلى نقطة تحول رئيسية في الدبلوماسية الأميركية الروسية، وسط تدهور العلاقات الناجم عن حرب أوكرانيا.وطالبت روسيا أوكرانيا مرارا بقبول الشروط الروسية لإنهاء القتال الذي دخل شهره العاشر، التي تتضمن اعتراف كييف بالاعتراف بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 كجزء من روسيا، والاعتراف أيضا بالأراضي الأخرى التي سيطرت عليها موسكو.