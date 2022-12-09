Advertisement

عربي-دولي

للسيطرة على مجريات الحرب... هذا ما تحتاجه اوكرانيا

Lebanon 24
09-12-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1018361-638061650639071696.jpg
Doc-P-1018361-638061650639071696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد شهور شاقة من الحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، كبدت القوات الأوكرانية موسكو سلسلة من الهزائم الكبرى وأجبرت هذه الانتصارات الجنود الروس على الانسحاب أولا من المنطقة القريبة من العاصمة ثم الانسحاب من منطقة خيرسون الغربية.
Advertisement

ولكن بعد موسم موحل جعل القتال شاقا، ومع تهديد الشتاء بمزيد من إبطاء الهجوم المضاد لأوكرانيا، لا يبدو أن الحرب ستنتهي قريبا.

دبابات ومدرعات
في هذا السياق سألت مجلة نيوزويك (Newsweek) الخبير العسكري البريطاني فرانك لدويدج، الذي خدم في البلقان وأفغانستان والعراق، عن نوعية الأسلحة التي ستحتاجها أوكرانيا لدحر الروس وإنهاء الحرب بسرعة.

ويصر لدويدج على أن تسليح أوكرانيا بدبابات ومركبات مدرعة إضافية سيساعد قواتها على هزيمة روسيا في أراضيها. وأكد على أهمية أن تكون المركبات المدرعة مصاحبة للدبابات في عملية مشتركة "وإلا فإنك ستواجه نفس المشكلة التي دخل فيها الروس بدباباتهم".

وأوضح أن الدبابات الروسية كانت تعمل بمفردها بالقرب من كييف في وقت سابق من الحرب، مما جعلها أكثر عرضة لاستهدافها من قبل المشاة الأوكرانية.

أنظمة صواريخ
والسلاح الآخر الذي طلبه الأوكرانيون هو أنظمة الصواريخ بعيدة المدى، مثل نظام الصواريخ التكتيكية للجيش، أو ATACMS، التي ستتيح لهم ضرب شبه جزيرة القرم وطرد جل القوات البحرية الروسية منها لأنهم سيتعرضون للهجوم طوال الوقت، أو على الأقل سيكونون معرضين للتهديد بالهجوم طوال الوقت.

قوة جوية
أما السلاح الثالث فهو القوة الجوية المتمثلة في المقاتلات، لأن الكثير من المساعدات العسكرية لكييف الأشهر الماضية ركزت على القوات البرية والدفاع الجوي، التي سيكون توفير المزيد منها ضروريا للقوات الجوية الأوكرانية لهزيمة الروس.

وشدد لدويدج على أهمية إعادة تسليح أوكرانيا بالمقاتلات الغربية، إما الأميركية إف-16 أو السويدية Saab Gripen، حيث يمكن لهذه المقاتلات أن تحدث فرقا بين إنهاء الحرب أو استمرار الصراع."الجزيرة" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-12-09
02:50 | 2022-12-09
02:30 | 2022-12-09
02:00 | 2022-12-09
01:29 | 2022-12-09
01:12 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website