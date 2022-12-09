نتانياهو يضمن أغلبية برلمانية ويطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة

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ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، عددا كافيا من الأحزاب لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية برلمانية، لكنه طلب مزيدا من الوقت لتقديم الحكومة الجديدة، مشيرا إلى الحاجة إلى الاتفاق على أدوار شركائه المعينين.وكُلف نتنياهو بتشكيل حكومة بعد فوز حزبه "الليكود" المحافظ وشركائه الدينيين القوميين المحتملين، في انتخابات الأول من تشرين الثاني، ومن المقرر أن ينتهي هذا التفويض الأحد.وفي رسالة إلى الرئيس إسحق هرتزوج وزعها "الليكود" على وسائل الإعلام، طلب نتانياهو التمديد الكامل لمدة 14 يوما المسموح به بموجب القانون، ولم يقدم مكتب هرتزوج أي رد على الفور.وكتب نتانياهو في الرسالة أن "بعض القضايا المتعلقة بالأدوار لم يتم الاتفاق عليها بعد" في مفاوضات الائتلاف.