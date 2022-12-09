اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطوّر مقاتلة من الجيل الجديد

ستتعاون اليابان مع بريطانيا وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035، على ما أعلنت الدول الثلاث الجمعة، في وقت تسعى طوكيو إلى تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.



وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل "جهداً طموحاً لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد" في إطار برنامج القتال الجوي العالمي "غلوبال كومبات إير بروغرام".

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