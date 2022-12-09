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عربي-دولي

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطوّر مقاتلة من الجيل الجديد

Lebanon 24
09-12-2022 | 03:00
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ستتعاون اليابان مع بريطانيا وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035، على ما أعلنت الدول الثلاث الجمعة، في وقت تسعى طوكيو إلى تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل "جهداً طموحاً لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد" في إطار برنامج القتال الجوي العالمي "غلوبال كومبات إير بروغرام".
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