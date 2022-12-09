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عربي-دولي

بعد 980 مليون دولار خسائر.. اتحاد الشاحنات يستعد لإنهاء إضرابه في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
09-12-2022 | 04:00
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قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، الجمعة، إن اتحاد الشاحنات في كوريا الجنوبية يستعد لإنهاء إضرابه.

ووفقاً للوكالة، فإن سائقي الشاحنات المضربين، سيقررون في وقت لاحق، الجمعة، ما إذا كانوا سينهون إضرابهم الذي دام أسابيع بعد جولتين من أوامر العودة إلى العمل التي أجرتها الحكومة.
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وبدأ التصويت صباحاً في 16 موقعاً على مستوى البلاد، بعد يوم من عقد اللجنة التنفيذية لاتحاد سائقي شاحنات الشحن اجتماعاً طارئاً لتقرير ما إذا كان سيستمر الإضراب، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق.

ونظم الآلاف من سائقي الشاحنات منذ 24 نوفمبر الماضي، إضراباً للمطالبة بتمديد نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات لضمان الحد الأدنى للأجور.

يشار إلى أن الإضراب تسبب في اضطرابات كبيرة في الإمدادات عبر الصناعات، حيث بلغ الضرر في شركات الصلب وقطاع البتروكيماويات 1.3 تريليون وون (987.7 مليون دولار).
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