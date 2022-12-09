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عربي-دولي

رئيس بيرو المعزول يطلب اللجوء إلى المكسيك

Lebanon 24
09-12-2022 | 04:30
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أعلن وزير الخارجيّة المكسيكي مارسيلو إبرارد الخميس أنّ الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيلو الذي عُزل ووضع قيد الحبس الاحتياطي، قدّم طلباً رسمياً للحصول على حقّ اللجوء في المكسيك التي باشرت التشاور مع الحكومة البيروفيّة في هذا الشأن.
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وأرسل كاستيو المُلاحَق بتمتَي "التمرّد" و"التآمر"، طلبه إلى السفارة المكسيكيّة في ليما ليل الأربعاء الخميس، حسبما أفاد إبرارد.

وقال فيكتور بيريز، محامي كاستيو، إن الرئيس السابق ضحية "اضطهاد لا أساس له من جانب أجهزة العدالة".
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