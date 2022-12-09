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عربي-دولي

بقيمة 275 مليون دولار.. دعم عسكري أميركي لـ"سماء أوكرانيا"

Lebanon 24
09-12-2022 | 02:50
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تستعد الولايات المتحدة لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية، وفقا لتقرير وكالة رويترز للأنباء.

ومن المتوقع أيضا أن تضم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الحزمة قذائف لمنظومة هيمارس الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية، بحسب المصادر المطلعة والوثيقة.
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ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على حزمة المساعدات، كما أحجم متحدث باسم مجلس الأمن القومي عن التعقيب، ويمكن أن تتغير محتويات وحجم حزم المساعدات حتى يوقعها الرئيس.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون في تشرين الثاني إن من أهداف تكثيف الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا استنفاد إمدادات كييف من الدفاعات الجوية والهيمنة على الأجواء فوق البلاد.
وللتصدي لهذه الهجمات، أرسلت الولايات المتحدة أنظمة هيمارس المتطورة المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، التي تشغلها منذ بضعة أسابيع.

وأعلنت واشنطن أيضا في وقت سابق أنها سترسل صواريخ اعتراضية من طراز هوك، كما أرسل حلفاء الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي.

ومنذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، والذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، أرسلت الولايات المتحدة ما تبلغ قيمته نحو 19.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف.

وصوت المشرعون الأميركيون، الخميس، على منح أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية العام المقبل بقيمة 800 مليون دولار على الأقل.
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