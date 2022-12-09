Advertisement

عربي-دولي

نار تلتهم مركزاً تجارياً في موسكو.. والسلطات: قد يكون مفتعلاً

Lebanon 24
09-12-2022 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1018421-638061772382303619.jpg
Doc-P-1018421-638061772382303619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إدارة الطوارئ الروسية، الجمعة، أن فرق الإطفاء تكافح حريقا ممتدا على مساحة 7 آلاف متر مربع اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.
وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تلغرام، إن رجال الإطفاء في منطقة موسكو، يقومون بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع.
Advertisement

انفجارات قبيل اشتعال النيران
كما أضافت أن الحريق اندلع في مركز التسوق "ميغا خيمكي" القابع بضاحية خيمكي شمال العاصمة الروسية موسكو.

إلى ذلك، كشفت خدمات الطوارئ الروسية عن شكوك كبيرة بأن الحريق الواسع "متعمد".
وأفاد سكان محليون بأن الحريق اندلع في المركز الواقع على طريق لينينغراد السريع في موسكو، وقد سمع دوي انفجارات قبيل اشتعال النيران في السقف.

كما أكدوا أن ألسنة اللهب التهمت 150 مترا مربعا، وسط معلومات عن وفاة شخص واحد، بحسب وسائل إعلام محلية روسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2022-12-09
07:00 | 2022-12-09
06:33 | 2022-12-09
06:30 | 2022-12-09
06:00 | 2022-12-09
05:53 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website