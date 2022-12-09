نار تلتهم مركزاً تجارياً في موسكو.. والسلطات: قد يكون مفتعلاً

أعلنت إدارة الطوارئ الروسية، الجمعة، أن فرق الإطفاء تكافح حريقا ممتدا على مساحة 7 آلاف متر مربع اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.



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انفجارات قبيل اشتعال النيران

كما أضافت أن الحريق اندلع في مركز التسوق "ميغا خيمكي" القابع بضاحية خيمكي شمال العاصمة الروسية موسكو.



إلى ذلك، كشفت خدمات الطوارئ الروسية عن شكوك كبيرة بأن الحريق الواسع "متعمد". وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تلغرام، إن رجال الإطفاء في منطقة موسكو، يقومون بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع.انفجارات قبيل اشتعال النيرانكما أضافت أن الحريق اندلع في مركز التسوق "ميغا خيمكي" القابع بضاحية خيمكي شمال العاصمة الروسية موسكو.إلى ذلك، كشفت خدمات الطوارئ الروسية عن شكوك كبيرة بأن الحريق الواسع "متعمد".

وأفاد سكان محليون بأن الحريق اندلع في المركز الواقع على طريق لينينغراد السريع في موسكو، وقد سمع دوي انفجارات قبيل اشتعال النيران في السقف.



كما أكدوا أن ألسنة اللهب التهمت 150 مترا مربعا، وسط معلومات عن وفاة شخص واحد، بحسب وسائل إعلام محلية روسية.