ما العلاقة بين "البريدج" واستراتيجية بوتين في حربه على أوكرانيا؟

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كخبير استراتيجي، هل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاعب شطرنج أم بوكر؟ هل يجتهد في توقع كل حركة وحركة مضادة لخصمه أم أنه يحسب الاحتمالات ويحاول الخداع في طريقه عندما يكون في موقع ضعيف؟وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "من المؤكد أن بوتين يحب الشطرنج ولكن ما من دليل أنه بارع في اللعبة أو أنه لعب البوكر على الإطلاق. الجودو هي رياضته، وخاصة التحركات غير المتوقعة لإسقاط الخصوم. هل هذا يعني أنه سيستخدم كل ما لديه ويخوض هجومًا شتويًا ضخمًا يهدف إلى تحقيق النصر الكامل على أوكرانيا؟ ليس بالضرورة. خلال الأسابيع الأولى من الحرب، حاول بوتين إلحاق هزيمة سريعة بأوكرانيا لفرض تغيير الحكومة والتفاوض على معاهدة سلام من شأنها ضمان أمن روسيا في المستقبل. ولكن عندما فشلت تلك الحرب الخاطفة، تحول الروس إلى استراتيجية استنزاف، محاولين احتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي الأوكراني ، وفي الوقت ذاته تقليص القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع الموقع، "لقد انحسرت الحرب، وفي الأسابيع الأخيرة أعادت أوكرانيا احتلال مناطق مهمة في منطقتي خاركيف وخيرسون. ومع ذلك، كانت هذه النجاحات مكلفة بالنسبة للأوكرانيين، وينطبق الشيء نفسه على القتال في مناطق أخرى من الجبهة، مثل دونباس، حيث تواصل القوات الروسية إحراز تقدم تدريجي. إن الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا لها تأثير أيضًا، ليس فقط على الحياة المدنية، ولكن أيضًا على قدرة كييف على إعادة إمداد قواتها المسلحة وإعادة نشرها في قطاعات مهمة من الجبهة.من وجهة النظر الروسية، فإن استراتيجية الاستنزاف الخاصة بهم نجحت، وقد يعزز بوتين دفاعاته في الخطوط الأمامية وينتظر الانهيار المدني والعسكري لأوكرانيا".وأضاف الموقع، "يرى كلا الجانبين هذه الحرب على أنها صراع وجودي من أجل بقاء الدولة. في كل يوم، يُقتل مئات الجنود والمدنيون في أوكرانيا ويصاب آلاف آخرون بجروح. لقد دمرت مساحات شاسعة من أوكرانيا، كما وفر الملايين من مواطنيها. إنه صراع يهدد باستمرار بتصعيد الحرب بالوكالة بين روسيا والغرب إلى مواجهة نووية يمكن أن تقتل الملايين. الحرب هي أكثر الظواهر البشرية تعقيدًا، ولكن ربما هناك لعبة واحدة يمكن مقارنتها بها بشكل مفيد: البريدج. قد يكون بوتين أو لا يكون لاعب بريدج بالخفاء، لكن لعبة الورق المعقدة هذه يمكن أن تساعدنا في فهم استراتيجياته وتكتيكاته وأنماط تفكيره".وبحسب الموقع، "إن الهدف من لعبة الريدج هو الفوز من خلال الحيلة. ويمكنك الفوز بها بالاشتراك مع شريكك وباستخدام تقنيات وتكتيكات مختلفة. إن شركاء بوتين الرئيسيين هم رؤساء الدفاع والخارجية والوزراء وفاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية.من الجانب الأوكراني، الشراكة الرئيسية هي بين الرئيس زيلينسكي وقائده العام فاليري زالوجني. في البريدج، كما هو الحال في الحرب، يعد الانسجام الجماعي والشراكة عنصرين أساسيين للنجاح. يمكنك فقط لعب الأوراق التي تمتلكها بالفعل، تمامًا كما في الحرب يمكنك فقط نشر الموارد التي لديك أو التي يمكنك إنشاؤها في أثناء الصراع. في كل من الحرب والبريدج ، الهدف هو تحقيق أفضل استخدام ممكن لمواردك الفعلية".وتابع الموقع، "البريدج، مثل معظم الحروب، هو عبارة عن سلسلة من المعارك التكتيكية التي هي جزء من عملية استنزاف. خلال حرب أوكرانيا كانت هناك بعض التعديلات الملحوظة على خطط المعركة. بعد أن فشل الروس في هزيمة أوكرانيا بحربهم الخاطفة، انسحبوا من ضواحي كييف وركزوا على غزو جنوب وشرق البلاد. استخدم الأوكرانيون، الذين تعرضوا لضربات قوية من قبل الروس، أعداد قواتهم المتفوقة لشن سلسلة من الهجمات المضادة. كانت هذه إجراءات مكلفة ولكن الروس أجبروا على التراجع في خاركيف وخيرسون. وردا على ذلك أعلن بوتين تعبئة 300 ألف جندي احتياطي وضم المناطق التي تحتلها جيوشه إلى روسيا الاتحادية. لقد علمت التجربة الأوكرانيين أن تركيز قواتهم قبل الهجوم جعلهم عرضة بشكل كبير للضربات الجوية والمدفعية والصاروخية الروسية الشاملة. لذلك، فقد قاموا بتفريق صفوفهم ما جعل الروس أمام أهداف عديدة لضربها في وقت واحد".وأضاف الموقع، "علم النفس والخداع مهمان في البريدج كما في الحرب. المحدد الرئيسي لحرب أوكرانيا هو القوة النارية - عدد الطائرات والدبابات والمدافع والصواريخ التي يمتلكها كل جانب. ولكن من المهم أيضًا التضليل وإخفاء نقاط القوة والضعف النسبية وموقع الموارد الرئيسية. فالمعنويات مهمة للغاية. يؤدي انخفاض الروح المعنوية إلى هفوات في التركيز وأخطاء غير مقصودة ونقص في العزم. لدى بوتين وزيلينسكي وفرقهم أشياء أفضل وأكثر أهمية بكثير للقيام بها من لعب الورق بالطبع. ولكن إذا وجدوا أنفسهم يفعلون ذلك، فقد يكتشفون بعض أوجه التشابه الغريبة بين لعبة الورق النهائية والاختبار الأسمى للحرب".