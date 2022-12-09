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عربي-دولي

بيسكوف: دور الإمارات والسعودية موضع تقدير كبير

Lebanon 24
09-12-2022 | 07:00
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أشاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي تصريح له على القناة الأولى الروسية اليوم الجمعة، قال بيسكوف: "نقدر تقديراً رفيعاً لدور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقليديا تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".
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ورداً على سؤال ما إذا كان بإمكان هذه الدول المساعدة في تبادل شخص ما مع السجين الأميركي لدى روسيا بول ويلان، أجاب بيسكوف: "إذا لزم الأمر، ستواصل الأجهزة الخاصة عملها".

وكانت السعودية والإمارات قد أصدرتا بيانا يوم أمس الخميس بشأن نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإفراج وتبادل سجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
 
وفي البيان، أكدت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية أن نجاح الوساطة إنما يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وكان فيكتور بوت يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة الأميركية بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا، وقد أطلق صراحه يوم أمس الخميس من سجن أمريكي بعد قرابة 15 عاما، بعد مبادلته بالسجينة الأمريكية لدى روسيا لاعبة كرة السلة بريتني غرينر، التي حكم عليها بالسجن 9 أعوام بتهمة تهريب 0.7 جرام من الحشيش، واعتقلت في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو.
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