بيسكوف: دور الإمارات والسعودية موضع تقدير كبير

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أشاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية.وفي تصريح له على القناة الأولى الروسية اليوم الجمعة، قال بيسكوف: "نقدر تقديراً رفيعاً لدور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقليديا تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".ورداً على سؤال ما إذا كان بإمكان هذه الدول المساعدة في تبادل شخص ما مع السجين الأميركي لدى روسيا بول ويلان، أجاب بيسكوف: "إذا لزم الأمر، ستواصل الأجهزة الخاصة عملها".وكانت السعودية والإمارات قد أصدرتا بيانا يوم أمس الخميس بشأن نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإفراج وتبادل سجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.