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بريطانيا توسع العقوبات الشخصية ضد روسيا

Lebanon 24
09-12-2022 | 09:30
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فرضت بريطانيا عقوبات على 5 أفراد من القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون الروسية، وفقا لبيان نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

وأدرج اثنان من ضباط هيئة الأمن الفدرالية FSB في قائمة العقوبات الموسعة، هما: الضابط المفوض من الدائرة الأولى لجهاز حماية النظام الدستوري ومكافحة الإرهاب أندريه تيشينين، والنقيب أرتور شامبازوف.
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كذلك، تم فرض عقوبات على رئيس قسم المدعين العامين في منطقة روستوف، أوليغ تكاتشينكو، وقائد فرقة الدبابات رقم 90 العقيد راميل إباتولين، والمحقق ونائب رئيس دائرة التحقيقات العسكرية رقم 534 التابعة للقوات المسلحة الروسية فالنتين أوبارين.
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