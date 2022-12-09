ولي العهد السعودي: نعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.وقال أثناء افتتاحه أعمال القمة الخليجية الثالثة والأربعين في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.كما تابع "تؤكد المملكة دعمها الكامل للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".وقال "تؤكد المملكة على أهمية التزام إيران بالاتفاقات النووية"، مشدداً على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.إلى ذلك، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة أطلقت عدة مبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة.وأكد أن دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم.وهنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة "كأس العالم 2022".