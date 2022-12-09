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عربي-دولي

الخارجية الصينية: نعارض إدراج مساعدة تايوان في ميزانية الدفاع الأميركية

Lebanon 24
09-12-2022 | 10:30
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن بلادها تعارض بشدة إدراج بند في ميزانية الدفاع الأميركية ينص على تقديم مساعدة عسكرية لتايوان بقيمة نحو 10 مليارات دولار.

وقالت نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نعارض بشكل قاطع إدخال الولايات المتحدة المحتوى السلبي بالنسبة للصين في ميزانية الدفاع الوطني".
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وأضافت أن بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن استخدام مسألة تايوان ومحاولة ردع الصين من خلال هذه المسألة، وإلى قطع العلاقات العسكرية مع إدارة جزيرة تايوان.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 المالي بقيمة 858 مليار دولار. وتنص هذه الوثيقة على أن البنتاغون الأمريكي سيواصل تعاونه الدفاعي مع تايوان ويدعو الجزيرة للمشاركة في مناورات "RIMPAC" العسكرية التي ستعقد في المحيط الهادئ في عام 2024. كما ينوي المشرعون الأمريكيون تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتمويل بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للجزيرة والتدريب العسكري والمساعدات الأمنية الأخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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