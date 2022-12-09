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عربي-دولي

الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليج

Lebanon 24
09-12-2022 | 09:00
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أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن بلاده ستواصل دعمها الثابت لأمن دول الخليج، وستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج.

كما قال في كلمة أثناء انطلاق القمة الخليجية الصينية من الرياض، "نثمن جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية". وتابع "مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية"، مشيرا إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي.
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وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تتواصل مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، مبيناً أن على بلاده تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية.

وتابع "نرحب بمشاركة الدول الخليجية في مبادرة الأمن العالمي"، وقال أيضا "نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وأضاف "علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية". وأشار الرئيس الصيني في كلمته إلى قيام بلاده بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.

كما أكد أن بكين ستعزز التعاون مع دول الخليج في الاستثمار بالطاقة النظيفة.

وأوضح أن جهود الصين تتضافر مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.
يشار إلى أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وصل إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم:

هي قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وتناقش القمم الثلاث، تعزيز العلاقات في كافة المجالات.
المصدر: العربية
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