اجتماع دبلوماسي روسي أميركي في اسطنبول

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قالت وكالة "تاس" الروسية إن اجتماعا لدبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة حول "القضايا المثيرة للقلق" يعقد اليوم الجمعة في اسطنبول.وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع: "اليوم، ينعقد اجتماع لدبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة في اسطنبول. هنالك يبحثون القضايا المثيرة للقلق، فما هي؟ هي مشاكل التأشيرات.. تبادل الموظفين الدبلوماسيين .. تجري مناقشة كيف ينبغي أو لا ينبغي للمؤسسات الأجنبية أن تعمل، وما إلى ذلك".وبحسب المصدر فإن الأميركيين لا يريدون مناقشة "أي قضايا ذات مغزى" باستثناء اللجنة الاستشارية الثنائية والقضايا المدرجة.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل الروسي فيكتور بوت مع الأميركية بريتني غراينر لم تكن خطوة نحو التغلب على الأزمة في العلاقات الثنائية.