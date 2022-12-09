مجلس الدوما الروسي يبرم اتفاقية تعاون فضائي مع الإمارات العربية المتحدة

أبرم مجلس الدوما (البرلمان الروسي) الخميس 8 كانون الأول اتفاقية تعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دراسة الفضاء واستخدامه لأغراض سلمية.



يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها يوم 26 تشرين الأول عام 2021 في دبي، وستسمح بتحقيق مشاريع مشتركة، بما في ذلك نشر محطة "غلوناس" للملاحة الفضائية في الإمارات في إطار البرنامج الروسي القومي "النشاط الفضائي في روسيا".

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وبعد أن يسري مفعول الاتفاقية سيستطيع الجانبان المباشرة بتحقيق المشروع الثلاثي المشترك مع كازاخستان بشأن تطوير منصة إطلاق الصواريخ في مطار "بايكونور" وغيرها من منشآت البنية التحتية البرية الفضائية التابعة للمطار الفضائي والمخصصة لإطلاق صواريخ "سويوز – 2" الفضائية الروسية الصنع.



وجاء في المذكرة الملحقة بالاتفاقية أن التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء سيسمح بتقديم الخدمات الفضائية في ظروف المنافسة الصارمة في السوق وضمان تشغيل القدرات الإنتاجية الوطنية الإضافية.



وسيتم تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ التزامات الجانبين بموجب الاتفاقية الموقعة من قبل مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية والوكالة الفضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستتحقق الأنشطة الفضائية المشتركة التي تقضي بها الاتفاقية على أساس التعاون بين القطاعيْن الخاصيْن ضمنا، ما سيضمن مساهمة الاستثمارات غير الحكومية في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية.

(روسيا اليوم)