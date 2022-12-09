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عربي-دولي

منظومة "هيمارس" الأميركية على قائمة مشتريات دول البلطيق

Lebanon 24
09-12-2022 | 14:00
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أعلن رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز أن دول البلطيق تقود حاليا عملا مشتركا للاستحواذ على منظومة صورايخ "هيمارس" الأميركية.

وقال كارينز: "مع الأخذ بالحسبان قمة الناتو في فيلنيوس العام المقبل، يجب أن نواصل، كما فعلنا حتى اللحظة، بكل الطرق المُمكنة، تنفيذ عمليات الشراء المشتركة."
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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيريه الليتواني والإستوني بعد اجتماعهم في ريغا: "الآن هناك عمل مشترك بشأن (شراء) أنظمة الراجمات الصاروخية  هيمارس وسنواصل البحث عن طرق أخرى لكيفية توحيد الجهود بشكل فعّال لضمان أمننا الفردي والجماعي."

وأوضح رئيس وزراء لاتفيا أن دول البلطيق تعتزم مواصلة العمل مع حلفاء الناتو لضمان تنفيذ الاتفاقيات المنبثقة عن قمة الناتو في مدريد، حيث تقرّر فيها رفع مستوى تواجد قوات الحلف في دول البلطيق إلى مستوى الفرقة المنتشرة بصورة دائمة.
 
(روسيا اليوم) 
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