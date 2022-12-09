16
o
بيروت
13
o
طرابلس
0
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طهران ترد على مزاعم بريطانيا باستخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا
Lebanon 24
09-12-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، على مزاعم بريطانيا باستخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، بيانا كررت فيه مزاعم استخدام طائرات بدون طيار إيرانية في حرب أوكرانيا، حيث ادعت لندن أن الجيش الروسي ربما تلقى شحنة طائرات مسيرة جديدة من إيران، وهو ما نفته طهران عدة مرات.
Advertisement
وردا على هذه الادعاءات، أكد حسين أميرعبد اللهيان أن إيران "مستعدة للتحقيق في مزاعم بيع طائرات بدون طيار في اجتماع مشترك مع أوكرانيا".
وأضاف: "لم ولن نقدم أي أسلحة أو طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا"، موضحا أن "سياسة طهران قائمة على إرساء السلام في المنطقة بما في ذلك أوكرانيا".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
Lebanon 24
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
01:45 | 2022-12-09
09/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
Lebanon 24
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
02:45 | 2022-12-09
09/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
Lebanon 24
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
13:54 | 2022-12-09
09/12/2022 01:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
03:12 | 2022-12-09
09/12/2022 03:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
14:23 | 2022-12-09
09/12/2022 02:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-12-09
الخارجية الروسية تضيف 200 مواطن كندي إلى قائمة العقوبات
16:30 | 2022-12-09
واشنطن تفرض عقوبات على القوات الجوية الروسية
16:00 | 2022-12-09
3 قمم بالرياض.. كيف تشكل مستقبل العلاقات العربية-الصينية؟
15:30 | 2022-12-09
سفير روسيا لدى واشنطن: لا دليل على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة
14:30 | 2022-12-09
مجلس الدوما الروسي يبرم اتفاقية تعاون فضائي مع الإمارات العربية المتحدة
14:00 | 2022-12-09
منظومة "هيمارس" الأميركية على قائمة مشتريات دول البلطيق
فيديو
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
10/12/2022 00:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
10/12/2022 00:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
10/12/2022 00:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact