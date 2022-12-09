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عربي-دولي

طهران ترد على مزاعم بريطانيا باستخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

Lebanon 24
09-12-2022 | 15:00
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رد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، على مزاعم بريطانيا باستخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.
 
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، بيانا كررت فيه مزاعم استخدام طائرات بدون طيار إيرانية في حرب أوكرانيا، حيث ادعت لندن أن الجيش الروسي ربما تلقى شحنة طائرات مسيرة جديدة من إيران، وهو ما نفته طهران عدة مرات.
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وردا على هذه الادعاءات، أكد حسين أميرعبد اللهيان أن إيران "مستعدة للتحقيق في مزاعم بيع طائرات بدون طيار في اجتماع مشترك مع أوكرانيا".

وأضاف: "لم ولن نقدم أي أسلحة أو طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا"، موضحا أن "سياسة طهران قائمة على إرساء السلام في المنطقة بما في ذلك أوكرانيا".
 
(روسيا اليوم) 
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