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عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات على القوات الجوية الروسية

Lebanon 24
09-12-2022 | 16:30
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أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على 3 جهات روسية، بما فيها القوات الجوية الفضائية، التي اتهمتها واشنطن بالحصول على طائرات مسيرة إيرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، يوم الجمعة: "اليوم نعلن فرض عقوبات على 3 جهات روسية متورطة في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية لاستخدامها في أوكرانيا".
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وأضاف أن العقوبات تفرض على القوات الجوية الفضائية الروسية والمركز رقم 924 لإدارة الطيران المسير.

وفي بيان آخر أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على قيادة طيران النقل العسكري الروسي.

وجدير بالذكر أن روسيا نفت استخدامها لطائرات مسيرة إيرانية. كما نفت إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم) 
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