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عربي-دولي
بوتين يتوعد بمحو أي دولة تهاجم روسيا بأسلحة نووية
Lebanon 24
09-12-2022
|
23:00
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توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض.
وقال بوتين إن روسيا ليس لديها تفويض لشن ضربة نووية وقائية، على عكس الولايات المتحدة، لكن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم.
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وأكد بوتين أن موسكو قد تتبنى ما وصفه بمفهوم أميركي مفاده استخدام الضربات العسكرية الاستباقية، مشيرا إلى أن لديها الأسلحة اللازمة للقيام بهذه المهمة.
صرح بوتين، أثناء حضوره قمة في قيرغيزستان لتحالف اقتصادي تهيمن عليه موسكو ويضم جمهوريات سوفيتية سابقة، ”نحن فقط نفكر في ذلك”، مشيرا إلى سياسة الولايات المتحدة.
وقال بوتين وتعلو وجهه ابتسامة ”بالحديث عن ضربة لنزع السلاح، ربما يكون من المفيد بحث تبني الأفكار التي طورها نظراؤنا الأميركيون، أفكارهم لضمان أمنهم”، مشيرا إلى أن مثل هذه الضربة الوقائية تهدف إلى تدمير منشآت القيادة.
وأشار بوتين إلى أن روسيا قامت بالفعل بتكليف أسلحة فرط صوتية قادرة على تنفيذ مثل هذه الضربة، في الوقت الذي لم تنشرها فيه الولايات المتحدة بعد. كما أكد أن لدى روسيا الآن صواريخ كروز تفوق نظيراتها الأميركية.
(سكاي نيوز)
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