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عربي-دولي
أمين عام الناتو: أخشى تحول حرب أوكرانيا إلى صراع أوسع
Lebanon 24
10-12-2022
|
01:00
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عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقه من أن القتال في أوكرانيا قد يخرج عن نطاق السيطرة ويصبح حرباً بين روسيا والحلف.
وقال ينس ستولتنبرغ لشبكة البث النرويجية "إن آر كيه"، إنه "إذا ساءت الأمور، فمن الممكن أن تسوء بشكل رهيب"، وفق ما ورد في مقابلة نشرت الجمعة.
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"حرب شاملة"
كما أضاف أن "الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى حرب شاملة تنتقل إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا... نحن نعمل على ذلك الأمر كل يوم لتجنب ذلك".
كذلك أردف أنه "لا شك في أن حرباً شاملة هي احتمال"، مشدداً على أنه من المهم تجنب صراع "يشمل المزيد من الدول في أوروبا ويتحول إلى حرب شاملة في أوروبا"، بحسب أسوشييتد برس.
"الاحتمالات تتزايد"
وفي وقت سابق الجمعة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل.
كما أضاف أن "احتمالات نشوب صراع في العالم تتزايد، وثمة تداعيات مباشرة لمحاولات النخبة الغربية الحفاظ على هيمنتها السياسية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بكافة السبل"، وفق رويترز.
اتهامات "باستغلال" أوكرانيا
كذلك أردف: "إنهم يتعمدون زيادة الفوضى وتصعيد الوضع العالمي"، متهماً الغرب "باستغلال" أوكرانيا واستخدام شعبها "كوقود مدفع" في صراع مع روسيا.
وأدلى بوتين بتصريحاته في رسالة مصورة نشرها الكرملين إلى قمة وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة.
يذكر أن الكرملين كان اتهم حلفاء الناتو مراراً بالضلوع بشكل فعلي في الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب قواتها وتزويدها بمعلومات عسكرية لمهاجمة القوات الروسية.
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