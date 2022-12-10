Advertisement

عربي-دولي

بينهم برلمانيون متقاعدون وحاليون.. موسكو تعاقب 200 كندي

Lebanon 24
10-12-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1018689-638062480781928988.jpg
Doc-P-1018689-638062480781928988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، فرض عقوبات على 200 مواطن كندي، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، ومنعهم من دخول روسيا الاتحادية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على حسابها في تليغرام إنه "رداً على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد المسؤولين الروس والعسكريين والقضاة وضباط إنفاذ القانون والشخصيات العامة، وعلى أساس المعاملة بالمثل تم منع دخول 200 مواطن كندي، إلى روسيا الاتحادية"، وفق وسائل إعلام محلية.
Advertisement
كما أضافت أن "بينهم مسؤولين رفيعي المستوى، وبرلمانيين متقاعدين وحاليين، ومسؤولين عن إنفاذ القانون، وممثلين عن دوائر الخبراء، بالإضافة إلى نشطاء من العديد من الهياكل والمنظمات المؤيدة لبانديرا التي تخدم بشكل مباشر مسار الكراهية ضد الروس، لصالح نظام ترودو"، حسب تعبيرها.

وزارات وإدارات
أتى ذلك بعد أن أعلنت السلطات الكندية، في وقت سابق الجمعة، فرض عقوبات جديدة على عدد من الوزارات والإدارات واللجان الروسية.

وتشمل العقوبات "وزارة الداخلية الروسية، واللجنة المركزية للانتخابات، ودائرة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية ووزارة العدل، بالإضافة للوكالة الفيدرالية لشؤون القوميات"، وفق السلطات الكندية.

كما طالت العقوبات 33 شخصاً روسياً.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، انضمت كندا إلى الدول الغربية التي فرضت آلاف العقوبات القاسية على موسكو، شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن السياسيين والوزراء والأثرياء الروس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-12-10
09:00 | 2022-12-10
08:30 | 2022-12-10
08:00 | 2022-12-10
07:58 | 2022-12-10
07:41 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website