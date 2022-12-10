ألمانيا تكشف عن "مركزي شرطة" صينية في البلاد

أقامت الصين "مركزي شرطة" على الأقل في ألمانيا، على ما أكدت السلطات، ما يثير هواجس جديدة إزاء مراكز خارج البلاد يقول منتقدون إنها تستخدم لمضايقة منشقين ومعارضين.

أضافت أن "الحكومة الألمانية تتواصل مع السفارة الصينية في هذا الشأن".في وقت سابق هذا العام، قالت منظمة سيفغارد ديفندرز غير الحكومية ومقرها في إسبانيا، إن الصين أقامت 54 مركزا للشرطة في أنحاء العالم، تُستخدم أحيانا لاستهداف منتقدين للحزب الشيوعي الصيني.واعتبرت النائبة الألمانية جوانا كوتار، التي أدى طلبها للكشف عن المعلومات، إن عدم كشف الحكومة عن التفاصيل إلا بعد الطلب منها ذلك، و"قبولها ببساطة" وجود المراكز يمثلان "فضيحة مطلقة".وقالت "إذا أرادوا التصرف بحسب القانون، فإن هذه الهياكل، بغض النظر عن شكلها، سيتم حلها فورا". وظلت كوتار حتى فترة قصيرة نائبة عن حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.