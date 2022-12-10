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عربي-دولي
ألمانيا تكشف عن "مركزي شرطة" صينية في البلاد
Lebanon 24
10-12-2022
|
02:30
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أقامت الصين "مركزي شرطة" على الأقل في ألمانيا، على ما أكدت السلطات، ما يثير هواجس جديدة إزاء مراكز خارج البلاد يقول منتقدون إنها تستخدم لمضايقة منشقين ومعارضين.
والمركزان في ألمانيا ليس لهما مكاتب ثابتة، ويشرف عليهما أفراد صينيون في الخارج، وفق وزارة الداخلية.
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وقالت الوزارة الخميس ردا على سؤال لنائبة إن "السلطات الصينية ليس لها صلاحيات تنفيذية على الأراضي الألمانية".
أضافت أن "الحكومة الألمانية تتواصل مع السفارة الصينية في هذا الشأن".
في وقت سابق هذا العام، قالت منظمة سيفغارد ديفندرز غير الحكومية ومقرها في إسبانيا، إن الصين أقامت 54 مركزا للشرطة في أنحاء العالم، تُستخدم أحيانا لاستهداف منتقدين للحزب الشيوعي الصيني.
واعتبرت النائبة الألمانية جوانا كوتار، التي أدى طلبها للكشف عن المعلومات، إن عدم كشف الحكومة عن التفاصيل إلا بعد الطلب منها ذلك، و"قبولها ببساطة" وجود المراكز يمثلان "فضيحة مطلقة".
وقالت "إذا أرادوا التصرف بحسب القانون، فإن هذه الهياكل، بغض النظر عن شكلها، سيتم حلها فورا". وظلت كوتار حتى فترة قصيرة نائبة عن حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.
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