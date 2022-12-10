دينا بولوارت.. أول امرأة ترأس مراسم عسكرية في البيرو

ظهرت أول امرأة تتولى رئاسة بيرو في احتفال عسكري على التلفزيون الوطني في أول حدث رسمي لها كرئيسة للدولة، في محاولة لتعزيز قبضتها على السلطة ومقاومة الاتجاه الوطني السائد بمغادرة شاغلي كرسي الرئاسة مبكرا.

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تمت ترقية دينا بولوارت من منصب نائب الرئيس لتحل محل الرئيس اليساري المخلوع بيدرو كاستييو، كزعيمة للبلاد يوم الأربعاء. وقالت بولوارت إنه ينبغي السماح لها بشغل المنصب لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة المتبقية من ولايته.



وخاطبت بولوارت عناصر القوات المسلحة خلال حفل بمناسبة معركة تاريخية. وجلست إلى جانب قادة السلطة القضائية والكونغرس، بين العديد من المشرعين الذين حاولوا عزل كاستييو من منصبه.



وقالت بولوارت أمام مئات من أفراد القوات المسلحة في عاصمة بيرو ”أمتنا قوية وآمنة بفضل القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية وجيش البيرو...إنهم يعطوننا الضمان بأننا نعيش في ظل نظام واحترام الدستور وسيادة القانون وتوازن القوى، الأمور التي جرت استعادتها بعد مغامرة فاشلة يجب أن تبقى في ذاكرة البلد حتى لا يعيد التاريخ نفسه”.



في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السابق لبيدرو كاستيو ومحاميه إن الرئيس البيروفي المعزول الموقوف احتياطيا "ربما تم تحريضه" على حل البرلمان تحت تأثير عقاقير مخدرة "لأنه لا يتذكر" إعلانه التلفزيوني. كان بعض الساسة دعوا بالفعل إلى إجراء انتخابات مبكرة، في مؤشر على استمرار الضغائن السياسية.تمت ترقية دينا بولوارت من منصب نائب الرئيس لتحل محل الرئيس اليساري المخلوع بيدرو كاستييو، كزعيمة للبلاد يوم الأربعاء. وقالت بولوارت إنه ينبغي السماح لها بشغل المنصب لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة المتبقية من ولايته.وخاطبت بولوارت عناصر القوات المسلحة خلال حفل بمناسبة معركة تاريخية. وجلست إلى جانب قادة السلطة القضائية والكونغرس، بين العديد من المشرعين الذين حاولوا عزل كاستييو من منصبه.وقالت بولوارت أمام مئات من أفراد القوات المسلحة في عاصمة بيرو ”أمتنا قوية وآمنة بفضل القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية وجيش البيرو...إنهم يعطوننا الضمان بأننا نعيش في ظل نظام واحترام الدستور وسيادة القانون وتوازن القوى، الأمور التي جرت استعادتها بعد مغامرة فاشلة يجب أن تبقى في ذاكرة البلد حتى لا يعيد التاريخ نفسه”.في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السابق لبيدرو كاستيو ومحاميه إن الرئيس البيروفي المعزول الموقوف احتياطيا "ربما تم تحريضه" على حل البرلمان تحت تأثير عقاقير مخدرة "لأنه لا يتذكر" إعلانه التلفزيوني.