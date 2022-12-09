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عربي-دولي

الصين تسجل 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Lebanon 24
09-12-2022 | 23:46
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قالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، إن الصين سجلت 13 ألفاً و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، منها 3082 إصابة مصحوبة بأعراض و10729 بلا أعراض.

وسجلت الصين 16797 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3637 مصحوبة بأعراض و13160 بلا أعراض.
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وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 13585 إصابة محلية جديدة الجمعة منها 3034 مصحوبة بأعراض و10551 بلا أعراض نزولا من 16592 في اليوم السابق.
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