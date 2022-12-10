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عربي-دولي

ردا على العقوبات الكندية.. روسيا تمنع دخول 200 مسؤول كندي إلى أراضيها

Lebanon 24
10-12-2022 | 01:45
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أعلنت روسيا، الجمعة، أنها ستمنع دخول 200 كندي إلى أراضيها، من بينهم وزير الصحة جان إيف دوكلو، وذلك رداً على عقوبات كندية مماثلة تستهدف شخصيات روسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن القرار اتخذ رداً على "عقوبات شخصية ضد مسؤولين روس"، منددة بسياسة "الروسوفوبيا" التي ينتهجها نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
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تشمل القائمة خصوصاً المتحدثة باسم حزب المحافظين سارة فيشر، والرئيس التنفيذي لشركة "تيليسات كندا" دانييل جولدبرج، ورئيس لجنة الانتخابات الكندية ستيفان بيرولت، إضافة إلى العديد من الشخصيات الكندية من أصل أوكراني.
منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا، وردت روسيا في كل مرة بفرض عقوبات مماثلة.
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