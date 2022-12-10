رغم القيود الجديدة على روسيا.. لماذا انخفض سعر النفط؟

شهد هذا الأسبوع لحظة محورية في الجغرافيا السياسية العالمية، حيث دخل الحظر الأوروبي والسقف الذي وضعته مجموعة السبع لأسعار النفط الخام الروسي حيز التنفيذ.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "هددت روسيا، هي التي تواجه إذلال القوى الغربية التي تملي عليها السعر الذي تجنيه من نفطها، بوقف الصادرات إلى أي دولة تلتزم بسقف السعر. في غضون ساعات، بدأت الاضطرابات في الإمدادات بالظهور، حيث اصطفت طوابيرالناقلات في مضيق البوسفور. كل هذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط للارتفاع بشكل حاد، خاصة بعد أسابيع فقط من مفاجأة منظمة أوبك + بالإعلان عن تخفيضات كبيرة جديدة في الإمدادات. مع ذلك، استقر خام برنت القياسي الدولي يوم الخميس عند 76.15 دولارًا للبرميل، عند مستوى منخفض جديد لعام 2022. إذاً، ما الذي يحدث؟"

رأت الصحيفة أن "حظر أوروبا على واردات النفط الخام من روسيا، أكبر مصدر للنفط في العالم، يُعد عقوبة حقيقية، تهدف إلى إجبار موسكو على إعادة توجيه الإمدادات ووقف البصريات القبيحة لحلفاء أوكرانيا التي مزقتها الحرب، ما يساهم في تحويل أموال النفط إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن خطة مجموعة السبع بوضع سقف سعري هدفها التقليل من شدة هذه التأثيرات السلبية. عندما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعاقب أي ناقلة تنقل الخام الروسي، حتى لو كانت تبحر إلى آسيا، كان هناك قلق في بعض العواصم الغربية من أن الإجراءات ستؤدي إلى انهيار الصادرات الروسية وارتفاع أسعار النفط. وأن السياسيين الغربيين سيعانون من انتكاسة ارتفاع معدلات التضخم، كما وقد يجني بوتين المزيد من أموال النفط".

وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، فإن سقف السعري هدفه إبقاء النفط الروسي متجهاً إلى العملاء وعدم ارتفاع تكاليف النفط. وتم تقليص التدابير الأخرى المرتبطة بسقف السعر، مما أعطى المتداولين بعض الطمأنينة بأن التدفقات ستستمر بلا هوادة إلى حد كبير. أقنعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بإلغاء بند واحد في عقوباته كان من شأنه أن يحظر على السفن تلقي الخدمات البحرية الأوروبية إلى الأبد إذا خرقوا سقف السعر. وتم تقليص العقوبة إلى 90 يومًا".

وأضافت الصحيفة، "قال آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الطاقة للرئيس الأميركي جو بايدن، تم تصميم السقف السعري، الذي تم تحديده عند 60 دولارًا للبرميل، "للتأكد من عدم استخدام الزيادة الحادة في السعر لتقسيم التحالف وإضعاف القدرة على دعم أوكرانيا والتأكد من عدم وجود قدرة على زيادة دخل المعتدي لدفع ثمن استمرار العدوان".

رفضت روسيا التعامل مع أي مشتر يرغب في الاستفادة من الحد الأقصى، لكن المسؤولين الغربيين يقولون إن هذا الحد لا يزال يساعد مصافي التكرير الآسيوية في التفاوض على أسعار أقل. قال فلوريان ثالر، رئيس شركة OilX، التي تتابع تحركات النفط العالمية: "لا يزال العرض الروسي إلى السوق مرتفعًا كما هو في أي وقت على مدار العام". وأضاف أن أي انخفاض لن يكون مرئيًا إلا في وقت لاحق من الربع الأول من عام 2023".

وبحسب الصحيفة، "في تشرين الأول، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا وحلفاء آخرون في أوبك + عن خفض مليوني برميل يوميًا في حصص الإنتاج - أي ما يعادل على الورق حوالي 2 في المائة من الإمدادات العالمية - كان رد فعل الغرب سريعًا. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرياض تقف إلى جانب روسيا في حرب طاقة عالمية. واتهمت وكالة الطاقة الدولية المجموعة بتعريض الاقتصاد العالمي للخطر. لكن في حين أن التضخم الذي تقوده الطاقة لا يزال يمثل مشكلة في الاقتصادات الغربية، فإن الأسابيع الخمسة الماضية تشير إلى أن تحرك مجموعة أوبك + كان ماهراً نسبيًا".

وتابعت الصحيفة، "لم ترتفع أسعار النفط بل تراجعت، مما زاد من حدة الحجة التي طرحها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والتي مفادها أنه في مواجهة الاقتصاد العالمي الضعيف، هناك حاجة إلى تخفيضات وقائية لوقف هبوط حاد في السوق. كانت التخفيضات الفعلية التي أجرتها أوبك + أيضًا أصغر من الرقم الرئيسي المعلن في فيينا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض المنتجين مثل أنغولا ونيجيريا كانوا يكافحون بالفعل للوصول إلى حصصهم".

وأضافت الصحيفة، "بعد أشهر من القلق بشأن اضطرابات العرض، يركز التجار الآن على مخاوفهم من الركود العالمي، حيث تنتشر تداعيات الغزو الروسي وحرب الطاقة على الاتحاد الأوروبي وتسابق البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لترويض التضخم الجامح. أصدرت بنوك "وول ستريت" توقعات اقتصادية حذرة لعام 2023. قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس"، هذا الأسبوع: "عندما أتحدث إلى العملاء، فإنهم يبدون حذرين للغاية". وأضاف: "يراقب العديد من الرؤساء التنفيذيين البيانات وينتظرون ما سيحدث"."

وتابعت الصحيفة، "تتركز المخاوف الكبرى في سوق النفط على الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر مستهلكين للطاقة في العالم. تعني سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين واقتصادها الضعيف أن إجمالي استهلاكها النفطي هذا العام سيكون أقل مما كان عليه في عام 2021، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وهو أول انكماش سنوي لها هذا القرن. في حين أن الاقتصاد الأميركي قد يفلت من الركود، يبدو أن تعطش المستهلكين للبنزين قد بلغ ذروته أيضًا".

وبحسب الصحيفة، "يعتقد دببة السوق النفطي أن كل هذا يشير إلى تفكك دوري لأسعار النفط الذي يدوم. لكن ثيران السوق في حيرة. وهم يؤكدون أن سنوات من نقص العرض في الاستثمار ستلحق في النهاية بالسوق إذا استمر الطلب في الارتفاع، حتى بشكل متواضع. يعد النمو البطيء للإنتاج في رقعة النفط الصخري الأميركي خطرًا آخر. يجادل بعض المحللين بأن أي انخفاض في الإمدادات الروسية قد يكون مرئيًا العام المقبل فقط. ويقولون إن طلب الصين الضعيف لن يدوم. في غضون ذلك، تقوم الحكومة بإنهاء أشهر من مبيعات النفط من مخزونها الطارئ، وتخطط للبدء في تجديد المخزون إذا انخفضت أسعار الخام الأميركي إلى 70 دولارًا للبرميل".