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عربي-دولي

بعد زيارة شي إلى السعودية.. مسؤول صيني إلى الإمارات وإيران مطلع الأسبوع

Lebanon 24
10-12-2022 | 03:40
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ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت، أن نائب رئيس الحكومة هو تشون هوا سيقوم بزيارة إلى الإمارات وإيران تبدأ الأحد وتستمر حتى الأربعاء، حسب ما نقلت رويترز.

وتأتي هذه الزيارة بعد وصول الزعيم الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية الأربعاء في زيارة استمرت حتى الجمعة، حيث وقع شراكة استراتيجية شاملة مع أكبر مصدر للنفط في العالم والتقى بقادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.
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وأكد "إعلان الرياض" الصادر عن القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت، الجمعة، في السعودية "التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها".

وجدد البيان التأكيد أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض استقلالها بكافة أشكاله" وكذلك دعم "الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان". 

وأضاف البيان أن إعلان الرياض يقدر "الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني".

وعقدت قمتان، الأولى خليجية-صينية والثانية عربية-صينية، في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني، للمملكة الخليجية.
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