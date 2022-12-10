20
o
بيروت
21
o
طرابلس
-1
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد زيارة شي إلى السعودية.. مسؤول صيني إلى الإمارات وإيران مطلع الأسبوع
Lebanon 24
10-12-2022
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت، أن نائب رئيس الحكومة هو تشون هوا سيقوم بزيارة إلى الإمارات وإيران تبدأ الأحد وتستمر حتى الأربعاء، حسب ما نقلت رويترز.
وتأتي هذه الزيارة بعد وصول الزعيم الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية الأربعاء في زيارة استمرت حتى الجمعة، حيث وقع شراكة استراتيجية شاملة مع أكبر مصدر للنفط في العالم والتقى بقادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.
Advertisement
وأكد "إعلان الرياض" الصادر عن القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت، الجمعة، في السعودية "التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها".
وجدد البيان التأكيد أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض استقلالها بكافة أشكاله" وكذلك دعم "الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان".
وأضاف البيان أن إعلان الرياض يقدر "الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني".
وعقدت قمتان، الأولى خليجية-صينية والثانية عربية-صينية، في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني، للمملكة الخليجية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
Lebanon 24
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
13:54 | 2022-12-09
09/12/2022 01:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
14:23 | 2022-12-09
09/12/2022 02:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استجوابها.. ماذا قررت القاضية غادة عون بشأن ستيفاني صليبا؟
Lebanon 24
بعد استجوابها.. ماذا قررت القاضية غادة عون بشأن ستيفاني صليبا؟
12:20 | 2022-12-09
09/12/2022 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حجوزات اللبنانيين إلى هذين البلدين خلال الأعياد مُرتفعة.. والأسعار مُغرية!
Lebanon 24
حجوزات اللبنانيين إلى هذين البلدين خلال الأعياد مُرتفعة.. والأسعار مُغرية!
01:45 | 2022-12-10
10/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب البرازيل.. إشكالٌ يُشعل ليل صور وفيديو يرصد كل شيء
Lebanon 24
بسبب البرازيل.. إشكالٌ يُشعل ليل صور وفيديو يرصد كل شيء
15:09 | 2022-12-09
09/12/2022 03:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-12-10
عضوة مجلس الاتحاد الروسي: الولايات المتحدة تقاتل إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا
09:00 | 2022-12-10
لماذا تمتنع إسرائيل عن تسليح أوكرانيا.. وهل تخشى حقاً "إغضاب" روسيا؟
08:30 | 2022-12-10
الرئاسة الفرنسية تعلق على تصريح ماكرون بشأن منح روسيا ضمانات أمنية
08:00 | 2022-12-10
محمد بن سلمان يلتقي السيسي على هامش قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية
07:58 | 2022-12-10
إضراب يتسبّب بتأجيل أكثر من 1500 عملية جراحية!
07:41 | 2022-12-10
تقريرٌ يكشف خفايا "سرقة القرن" في العراق.. من استهدف "المُتآمرون"؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
10/12/2022 16:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
10/12/2022 16:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
10/12/2022 16:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact