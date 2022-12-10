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عربي-دولي

سفير الإمارات في بكين: قمة الرياض ستوسع الشراكات بين الدول العربية والصين

Lebanon 24
10-12-2022 | 03:43
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قال سفير الإمارات لدى الصين علي عبيد علي الظاهري إن القمة العربية الصينية الأولى "ستعمق وتعزز التعاون والعلاقات القوية بين الإمارات والصين"، كما "ستوسع الشراكات بين الدول العربية والصين وتحفزها بصورة أكثر تنوعاً".
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وأضاف الظاهري في لقاء مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن القمة العربية الصينية الأولى، التي عقدت في الرياض الجمعة؛ "معلم مهم في تاريخ العلاقات العربية الصينية".

وأشار إلى أن الإمارات كانت من أولى البلدان التي انضمت إلى مبادرة "الحزام والطريق"، ووقّع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم، وأقاما شراكات جديدة في مختلف المجالات.
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