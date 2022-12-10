حريق "غامض" في ثكنة للحرس الثوري الإيراني والباسيج بالأهواز

انتشر مقطع فيديو يظهر وقوع حريق هائل في ثكنة "إمام حسين" للحرس الثوري والباسيج في الأهواز، فجر اليوم السبت.

ويظهر الفيديو ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة عسكرية داخل مدينة الأهواز.

وتقع في مدينة الأهواز عاصمة إقليم عربستان (خوزستان)، ثكنة عسكرية باسم "منطقة إمام حسين لمقاومة الباسيج في الأهواز" في تقاطع طريق مدرس السريع وساحة "الأسود الأربعة" شرق المدينة.

المركز الرئيسي للحرس بالمحافظة

هذه المنطقة العسكرية هي إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة فيلق المحافظة، ويستخدمها الحرس الثوري كموقع "للحرس الثوري في شعبة إمام حسين بالأهواز" و"باسيج في شعبة إمام حسين بالأهواز".

يذكر أن "الحرس الثوري شعبة إمام حسين الأهواز" و"الباسيج شعبة إمام الحسين الأهواز" هما المركزان الرئيسيان للحرس الثوري في مدينة الأهواز والحرس الثوري في المحافظة بأكملها، ومن أهم مقرات الحرس الثوري في إيران، ويلعب هذان المركزان دورا مركزيا في الإجراءات الأمنية والدعاية، فضلاً عن قيادة قمع الاحتجاجات في مدينة الأهواز.

حريق غامض

ولم تعلق السلطات الإيرانية حتى الآن على هذا الحريق الهائل، الذي اندلع في ثكنة "إمام حسين" في الأهواز فجر السبت، وليس من الواضح إن كان الحريق ناتجاً عن هجوم أم لأسباب أخرى.

(العربية)