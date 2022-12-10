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عربي-دولي

ما قصة "الشيخة حسينة سارقة الأصوات"؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 06:15
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تظاهر عشرات آلاف البنغلادشيين من أنصار أكبر أحزاب المعارضة في دكا، للتنديد بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

وهتفوا "الشيخة حسينة سارقة أصوات" لدى تجمعهم في ملعب غولاباغ الرياضي حيث تجري التظاهرة، بينما تدفقت أعداد كبيرة من المتظاهرين من مختلف الشوارع المحيطة.
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وتصاعد التوتر في العاصمة في أعقاب اقتحام قوات الأمن الثلاثاء مقر حزب بنغلاديش القومي المعارض، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح العشرات.

واعتقل اثنان من قياديي الحزب الجمعة بتهمة التحريض على العنف. وكان الحزب قال إن نحو ألفين من النشطاء والمؤيدين له اعتقلوا منذ 30 نوفمبر بهدف الحؤول دون تنظيم التظاهرة.

وعبرت الحكومات الغربية والأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن المناخ السياسي في بنغلادش التي تعد من أسرع الاقتصادات نموا في آسيا.

وكانت البلاد متحالفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة. لكن في السنوات الأخيرة، عززت الشيخة حسينة العلاقات مع الصين التي مولت عددا من مشاريع البنى التحتية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وكانت تظاهرات جرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة، مطالبة بتنحي رئيسة الوزراء وإجراء انتخابات جديدة بإدارة حكومة لتصريف الأعمال.

المصدر: روسيا اليوم
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